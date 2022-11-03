藝人謝依霖過去因參加綜藝節目《大學生了沒》，並在節目中表演「整個場面我Hold住」，而被網友封為「Hold住姐」走紅，2018年與多年好友Green結婚後也生下一對子女，她雖淡出演藝圈，仍經常透過社交平台與粉絲們互動。近日正值女兒的4歲生日，謝依霖也分享當初從陣痛到水中生產的經過，形容自己根本「卡到陰」，再度吸引網友熱議。

謝依霖的女兒昨（2）日恰逢4歲生日，她便回憶起4年前生下女兒的過程，她表示在鎮痛來臨前，她還跑去吃麻辣鍋，打電動打到天亮，完全根一般孕婦不一樣，結果睡到一半肚子便開始陣痛，讓她來來回回跑去廁所好幾次，「直到無法在陣痛與陣痛間睡著，我才決定要去醫院處理這個問題，管你是要生小孩還是腸胃炎，somebody就是快來fix it！」，接著她形容陣痛來時自己就像「鬼附身」，下一秒又回到人間，「你就只能趁回到人間的一分鐘趕快走路，我就這樣穿梭陰陽界，好不容易來到醫院。」

而當初選擇水中生產的謝依霖也透露，原本設想在水中生產時，可以一邊放音樂、一邊點精油蠟燭，悠悠哉哉的慢慢生，但到醫院時已經開了三指，醫生只好趕緊送她進產房，而老公Green看到這慌亂的一幕也十分不知所措，還在一旁問她「要播音樂嗎」、「還要點蠟燭嗎」，此時只想趕緊把孩子生下來的謝依霖聽到老公這樣問更加崩潰，「但願此時我有砲彈可以把他轟到宇宙外。我最後的一絲力氣跟他說：『你不要跟我說話。』」

謝依霖也以為選擇水中生產就能幻想自己是美人魚水中分娩的美好畫面，現實卻是「地震魚慘遭電擊、嚴刑拷打」，努力擠了半小時，女兒的頭才終於被擠出來，但她沒想到的是孩子還沒生完，陣痛就停了，「我女兒的頭就這樣卡在洞口。這才叫真正的卡到陰，一顆頭卡在我陰部。」 在助產士建議喝水後，她才終於順利生下女兒，而她過去看別人的生產影片都是感動泛淚，但當時的她卻爽到只想大喊「送啦！！」

謝依霖在文中還附上浴缸裡滿是血水的照片，表示「當時我以為生完小孩就收工了，想不到還有胎盤要生，我就把胎盤也生在水裡。所以才看起來很可怕，但其實生完當下是乾淨的。」而網友看到後則紛紛表示「為什麼這麼寫實啦」、「被卡到陰笑死」、「我前兩天假性陣痛到醫院檢查，那時候都已經沒辦法跟老公講話了，老公一開口只想叫他滾！看到這個生產紀錄真的是佩服佩服」、「這個照片好像犯罪現場」、「卡到陰整個大笑出聲，兒子還跑來問我，媽媽什麼這麼好笑」再度引爆話題。