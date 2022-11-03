民進黨質疑國民黨桃園市長候選人張善政擔任立場親中的經濟黨榮譽總顧問，國民黨桃園市議員舒翠玲再度批評綠營側翼荒謬無知、兩套標準，直指市長鄭文燦2周前才邀經濟黨主席張采明參加活動上台致詞，還和民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競總主任合影，諷刺鄭運鵬掃街被嗆「中國鵬」，還有臉往別人身上擦脂抹粉、抹黑抹紅。

舒翠玲說，前幾天《鏡周刊》再談2019年張善政尚未加入國民黨身份是前行政院長時，獲邀參加台灣「經濟黨」會議並擔任榮譽總顧問，媒體側翼舊聞新炒「抹紅」張善政，但《鏡周刊》真該好好做做功課，今年10月20日桃園市政府經發局和桃園市城鄉形象協會主辦的「城鄉智能健康高峰論壇」才邀「經濟黨」主席張采明出席致詞，鄭運鵬也指派他的競選總部主任陳治忠穿背心到場致詞同框合影，如果當年一個無黨籍的張善政任顧問虛職都要被「抹紅」，那麼桃園市長鄭文燦主政的經發局邀張采明為座上賓，豈不是又重重打臉綠營網軍側軍！

舒翠玲說，綠營許多招數都像「迴力標」，最後都會打到自身且概括承受，直指內政部統計共370多個政黨，黨派有自己立場稀鬆平常，台灣是民主國家有充分言論自由，小黨只要合法成立，獨派統派也是人家的事，何況這個「經濟黨」還有人選上地方議員，黨主席張采明在這次「九合一」選舉也合法的參選台北市信義區的里長呢，就像張善政所言，如果和「經濟黨」相關人士合照都有事，綠營高官和林秉樞合影的照片恐怕多到數不完。

舒翠玲說，選戰剩3個多禮拜，桃園選情進入緊鑼密鼓階段，民進黨眼看選情不佳，又沒法針對公共工程弊端著力，只好繼續動員網軍側翼展開一波波抹黑抹紅戲碼，但在指責別人之前怎不先看看鄭運鵬，從2008年登陸組「鷗業新媒體」與「解放軍背景」的中國三大電信公司合作，且登陸申請表自己主動填寫「中國台灣」，鄭運鵬至今沒有面對問題、沒有對外說清楚、講明白，掃街拜票還被市民戲稱「中國鵬」，網軍側翼在沒釐清這些爭議前，還好意思往別人臉上擦脂抹粉、抹黑抹紅嗎？如果按照綠營的「打妖怪」策略，最後打到滿地找牙的恐怕是所有綠營當政者，再次證明：「綠能，你不能！」