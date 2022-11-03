民進黨台北市長候選人陳時中日前赴內湖康樂隧道勘災時爆出闖紅燈、違停爭議，事後警方一度稱無密錄器、行車記錄器，北市議員徐巧芯質疑內湖分局長王炳睿和民進黨過從甚密，還秀出王5月和內政部長徐國勇、英系大將洪耀福餐敘的照片為證，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊譴責汙衊高階警官。對此，台北市長柯文哲3日表示，若僅純粹吃飯「哪有什麼問題」，強調有證據、有調查基礎才可以講話。

徐巧芯緊咬「喜相逢」聚會，稱5月18日的喜相逢有東堂勇（指內政部長徐國勇）、前民進黨秘書長洪耀福、民進黨副秘書長高幸雪及內湖分局長王炳睿以及左邊一個黑衣不明人士，「愉快的夜晚都在談些什麼呢？」

但黃珊珊不以為然，認為此事是因綠營內部惡鬥，才把資料提供給藍營，牽扯無辜的公務人員，她要予以譴責，相信分局長只是受邀參加餐敘，而國民黨有必要說清楚，而非去汙衊高階公務員、高階警官，這點非常不可取。

「如果只是純粹吃飯那有什麼問題？」柯文哲上午出席台北市動產質借處70周年活動後受訪表示，若純粹只有吃飯就不用過度聯想，或查出餐敘誰付錢或其他事證，強調此推論要有調查基礎、有證據才可以講話，「沒有證據妳要講什麼？」