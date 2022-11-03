解放軍南部戰區空軍高原紅藍對抗演練

美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）提供的衛星照顯示，中方正在擴建位於南方重要海軍基地附近的空軍基地，除了增加第二條跑道、拓寬滑行道外，還大幅擴建了兩個停機區。

據《防務新聞》（Defense News）2日報導，這些9月18日拍攝的衛星照還顯示，廣東省遂溪空軍基地一個新擴建的停機坪上，有供超過40架小型和大型飛機停放的標記。

遂溪空軍基地既有的跑道位於湛江市西北部約20英里（約32公里），如今擴建長達3,500米，而湛江則是中方海軍南海艦隊的駐地。

至於增建的第二條跑道則位於擴建的跑道南方，長2,800 米。而新舊跑道平行，大致都朝東西向。此外，基地的滑行到從本原本的18米，起碼拓寬為34米，以提升供大型飛機運作的能力。同樣的，兩個大停機坪也擴增為約1,300米長。

衛星照顯示，位於北部的停機坪已漆上滑行道線，以及飛機停放標記，可停放41架戰機和4架較大的軍機。而從南跑道東端，還有北跑道北端的混凝土設施看來，基地的擴建工程還在進行。

Satellite images show an air base in southern China receiving a makeoverhttps://t.co/czZSRHJuef pic.twitter.com/z9CDsAQfGD — Fly High Aeromedia (@FHAeromedia) November 2, 2022

先前華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）指出，基地內有19座強化機堡和一個供紅旗-9遠程地對空防空飛彈使用的防空區。

另一方面，基地附近似乎還有其他與軍事相關的建設，美國明德大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）的埃弗萊斯（Decker Eveleth）認為，有3個建築群是加固彈藥儲存和處理設施。而當初率先指出，中方在建設核飛彈發射井的就是他。

駐遂溪空軍基地的南部戰區空六旅是唯一負責飛俄製蘇（Su）-35的中方空軍，他們旗下還有Su-30MKK多用途戰機。而基地內還有高空、長航時無偵-7「翔龍」無人機。

分析指出，擴建遂溪空軍基地，尤其是擴建停機區和滑行道，可以讓轟-6轟炸機，或是運油-20加油機和運-20運輸機方便運作。而它靠近南海艦隊所在的湛江，則對提供海軍基地防空很理想。至於南海艦隊所負責的，除了南海外，還有介於台灣和菲律賓間的戰略海域巴士海峽。