外籍學生嚮往臺灣多元學術環境而來臺求學，除面臨課業挑戰外，外籍學生在臺居留身分、生活適應及人身安全等議題，亦十分關心。移民署北區事務大隊臺北市服務站這2個月內巡迴臺北商業科技大學、臺北科技大學及臺灣師範大學等大專院校，並與政府機關聯合辦理外籍學生座談，透過視訊及實地座談方式，關懷近500位外籍學生在臺生活適應情形，並說明居留身分權益事宜及宣導人口販運防制作為。

外籍學生們專心聆聽學生居留證線上申辦方式。(移民署提供)

在各校巡迴座談會上，臺北市服務站首先表達對外籍學生在臺生活適應的重視，並由移民官以中、英文詳細說明學生居留證線上申辦方式、常見問題及基本法律知識，希望降低外籍學生因不熟悉系統操作，或疏忽步驟而導致無法順利申請居留證的問題。

在外籍學生人身安全議題上，則是透過案例分享方式，將實務上人口販運真實案例，轉化成一則則生活故事，使外籍學生透過生動的故事，體會人口販運之於人權侵害的嚴重性。

移民官於臺北商業科技大學講解外籍學生居留證線上申辦方式。(移民署提供)

在外籍學生人身安全議題上，移民官則是透過案例分享防制人口販運注意事項。(移民署提供)

最後，移民官以播映動畫短片為結尾，提醒學生對於人身安全的基本警覺徵狀。外籍學生對於巡迴座談反應熱烈，把握交流機會，踴躍詢問居留證線上申辦系統操作方式及居留延期流程等相關議題，還分享了對於在臺生活的期待及未來生涯規劃。

臺北市服務站主任蘇慧雯指出，人口販運為嚴重侵犯人權行為，如有身分證明或旅行文件被扣留、被限制自由而無法任意離開或與他人通訊、收入遭到不當剋扣、遭受虐待、暴力對待或不當債務約束的情形，請撥打人口販運通報專線（02）2388-3095（響鈴救我）。

另外，移民署也提醒COVID-19疫情期間，雖大專院校紛紛回復實體課程，仍請注意落實手部衛生、咳嗽禮節及佩帶口罩等個人防護措施，以保護自身健康。