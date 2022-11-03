Intel及AMD伺服器新平台開始進入小量產，且工業電腦相關訂單穩定，為博智(8155)營運增添動能，博智表示，目前看起來，營運谷底已過，預估第4季可望維持第3季水準，明年在伺服器新平台挹注下，營運審慎樂觀，法人預估，博智今年及明年營運可望連兩年創下歷年新高，並挑戰連兩年賺逾1個資本額。

博智產品以伺服器/網通、工業電腦(含半導體測試設備)為主，由於產品屬少量多樣客製化產品，相較於其他以消費性、智慧型手機、NB/PC相關產業為主的PCB廠，博智營運受景氣波動影響較小，即使今年2月起受客戶缺料等因素干擾，營收呈現逐月下滑，第3季營運更降至谷底，但整體本業獲利表現依舊亮眼，今年上半年毛利率飆升至31.63%，年增7.66個百分點，稅後盈餘為3.65億元，年增1.17倍，每股盈餘為7.35元。

儘管第3季傳統旺季不旺，博智第3季合併營收為8.33億元，季減7.11%，但獲利仍具水準，從客戶端狀況來看，博智表示，最壞狀況應該已經過去，營運有望逐步回穩。

隨著Intel Eagle Stream和AMD Genoa新一代伺服器平台開始進入試量產，博智第4季營運不看淡，雖然外在總體經濟環境變數不少，在新平台挹注下，博智審慎樂觀看待明年營運。

博智表示，公司發展策略以提高Server/IPC/Networking比例為主要目標，在製造則積極提昇廠內製程能力與良率，配合客戶的產品發展藍圖爭取High Reliability(高信賴性)的產品，以提高獲利能力。