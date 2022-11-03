原物料價格下跌、銷售策略調整，上緯投控(3708)第3季毛利增加，再加上9月認列離岸成功收入，推升第3季每股盈餘至6.46元，創16季新高，今日無畏台股走低，股價逆勢開高，漲幅在1.5%左右。

受到俄烏戰爭、中國大陸新冠疫情封控、美元升息等影響，上緯投控前3季合併營收74.65億元，年減4.2%，但在原物料價格下跌、銷售策略調整，利率14.2%，營益利益2.62億元，稅後盈餘7.89億元，EPS8.35元。

上緯投控今年推出新創產品可回收熱固材料「EzCiclo 易可收」/ 「CleaVER 可立解」， EzCiclo是一種可回收並重複使用的環氧樹脂，玻璃纖維及碳纖維與EzCiclo製成的複合材料可通過 CleaVER降解液進行回收和降解。

除了風電產業，EzCiclo亦可以應用於各種產業的加工製程，例如運動休閒、CCL和汽車產業等。公司與各應用產業積極展開認證、試製中，過程順利獲得客戶正面回饋。