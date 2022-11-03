根據大陸聯商網報導，近日特斯拉傳出關閉在大陸的首家旗艦展廳——北京僑福芳草地的體驗中心。據特斯拉工作人員表示，僑福芳草地店已經關店，原因是原店鋪租金太高，沒有續約，並將原有門店服務功能轉到了1公里外的來福士店。

據知情人士表示，特斯拉公司已經調整其在第二大市場的大陸銷售和服務策略。今年9月也有外媒報導指稱，特斯拉正在重新評估大陸市場的電動車銷售方式，預計會關閉北京等城市的一些豪車購物中心展廳，且可能轉向郊區類購物中心。

據了解，郊區類購物中心的營運成本更低，且能滿足特斯拉提供維修的門店需求。同時基於這一轉變，特斯拉也正在大陸招聘更多的技術人員和其他服務人員。

作為大陸首家門店的特斯拉僑福芳草體驗中心於2013年開業，該店曾在2018年進行了翻新，並擴大經營面積。截至目前，特斯拉在大陸共有242家門店，其中北京有17家門店。

而稍早10月24日，特斯拉宣佈大陸地區在售Model 3及Model Y售價調整。Model 3後驅版本由27.99萬元（人民幣，下同）降到26.59萬元。值得注意的是，Model Y後驅版售價降至30萬元以內，可以享受2022年國家新能源汽車補貼金額約1萬1088元。