年底不少人考慮要轉換跑道，一名女網友表示，她在一間公司裡面當人資，平常除了要招募新人以外，還要處理新人報導的資料、校園演講和產業學習等事務，過量的工作壓得她喘不過氣，也萌生了要離職的念頭，但又怕在年底前提離職，萬一無法迅速找工作，又沒領到年終就慘了。貼文引起網友討論。

一名女網友在Dcard上發文說，她在一間擔任人資，目前已入職3個月，平常負責招募面試新人、處理新人任用的報到資料，還要弄校園演講、產學學習等，每天還有一堆緊急代辦事項需要處理，不過，公司長期缺人的狀態，讓她快要累到喘不過氣來˙。

女網友指出，她很想繼續在這個行業發展，也想找個更好的公司磨練自己，但這樣的工作量，讓她開始遲疑，因為她真的不確定自己能否長期負荷，也不知道純粹是現在的公司給這麼多工作，還是她的抗壓性不夠。

女網友也說，為了要脫離現狀，她想要年底離職，但又不知道自己的決定是不是很想不開，也很焦慮裸辭之後，不好找工作，還可能因此損失了年終。

貼文引起網友討論，不少人勸原PO留到年終為主，「以我的經驗來說，建議年底這段時間要做完，因為年底是人資編列隔年預算、訓練計畫等等的重要時間，如果能趁機會把學起來，未來妳工作的時候妳也有經驗」、「現外面現在死一片，你是人資沒覺得人員流動很快？」

不過，也有網友坦言，可以先靜下心來問自己，繼續做這份工作的目的是什麼，另也可以取捨，這份工作帶給你的負面感受、成就感和薪水，真的都值得嗎？畢竟長時間高壓力的工作不只會存反應在肉體的健康。也要好好照顧內心的感受。