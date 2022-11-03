「對不起，我們是創世基金會，我們老人家用的尿布快沒了，經費也不夠，可否幫幫忙！」 新竹市不動產開發商業同業公會召開理監事會時，臨時接到一通求助電話，公會理事長朱彥龍在會議中發起募捐，全體理監事響應一個3、5萬湊，不到十分鐘即湊足五十萬元，並將善款捐贈給創世基金會新竹分會，幫他們渡過尿布荒。

專門照護植物人的創世基金會，在新竹有60位院民，需要24小時照護，而這些院民每日需10片尿布，一年需求近22萬片，加上專用營養奶粉，成了龐大開銷，加上近期景氣急驟變差，慈善捐款陷入寒冬，讓新竹分會經費捉襟見肘，只能四處尋求捐助，幸虧一通求助電話，讓他們找到了天使－新竹市不動產開發同業公會，才如獲甘霖。

公會理事長朱彥龍代表將善款捐贈給創世基金會新竹分會，幫他們渡過尿布荒。(戴志揚翻攝)

公會理事長朱彥龍接獲消息，在例行性理監事會議中說明創世基金會的窘境。

他表示，不動產事業是取之社會用之社會的行業，植物人都是重癱，需要極多人力及經費來照顧，聽到院方經費拉警報，院民都快沒尿布使用或奶粉可吃了，心想60個院民背後代表有60個家庭，幫他們渡過難關，等於幫了60個家庭，因此在會議中率先捐十萬元，其他理監事也紛紛響應熱烈，紛紛２、３、５萬捐出，十分鐘內即湊足五十萬元，並將這筆善款送交新竹創世基金會。

創世基金會新竹分會表示，這筆善款真是即時雨，解決他們的燃眉之急，不過像院內設備床欄、生理監視器、電動傾斜床等都需要更換，但苦於經費不足，讓院民只能將就使用，因此希望大家發揮熱血繼續幫後這群院民，讓他們無後顧之憂。