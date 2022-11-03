國道員警爆發性侵少年重大案件！前國道第九公路警察大隊鄭姓交通組長被查出與15歲少年在網路上認識，見面後涉嫌與該少年約在公廁後發生性關係，直到少年返家告訴父親才東窗事發提告。鄭員9月遭台北市警方逮捕拘提到案，台北地檢署聲押獲准，國道警察局並將鄭員記2大過免職。檢警並從鄭員電腦中查出被害少年不止一人，有多人受害，台北地檢署3日依妨害性自主、兒少性剝削等罪起訴鄭男，並請求法院分論併罰，從重量刑。

鄭員目前在押，北檢將移送北院審理。

警方調查，前任職於國道警察局第九公路警察大隊27歲2線2星鄭姓警務員，被指控今年9月3日在台北市中正區一處公廁涉嫌性侵15歲少年、妨害性自主，少年返家後告訴父親，才怒至北市府警察局提出告訴。

據了解，鄭員和15歲少年是在今年9月時上網認識，鄭員初步坦承與男童發生性關係，但否認有性侵行為。

不過，警方9月12日前往鄭姓警務員家中搜索時，在電腦中查到數名少年不雅裸照，甚至還有互傳私密照的對話紀錄，拘提鄭警到案，全案訊後遭依性侵、兒少性剝削等罪送辦，北檢聲押，台北地院13日裁定收押禁見。

據了解，鄭員曾任國道警察南、中部等多個外勤分隊，因工作表現盡責認真、對待同事客氣、短短4年就升任警務員，並被分發到國道警察局第九分隊，日前更被提拔為該大隊的交通組長。

案發後，國道警察局對此表示深感遺憾與抱歉，決議將鄭警記2大過免職，此外，曾經擔任國道警察局第九大隊的前後任2名大隊長，則因內部管理鬆散遭記過1次處分，第九大隊的駐區督察，則遭記申誡1次處分，國道警察局長楊春鈞，也報請警政署自請處分。

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