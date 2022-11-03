向來極度狂熱的費城人球迷，面對近年鬧出作弊風波的太空人自然不會給好臉色看。台灣時間2日有位費城女球迷Stephanie Di Ianni對著進入市民銀行球場（Citizens Bank Park）的太空人隊巴不斷比著中指，沒想到坐在車上的韋藍德（Justin Verlander）不但沒有勃然大怒，甚至展現了親和力十足的一面，收編了費城人的粉絲。

日前推特上流傳韋藍德向費城人粉絲比中指的影片，引發了不少球迷的關注，費城人球迷Di Ianni昨日則還原了事情經過，「當太空人隊巴開進球場時，我開始對著他們比中指，剛好韋藍德看到了這一幕，他也回敬了我一根中指，而當韋藍德下車後，我向他揮手並叫了他的名字，我們又互相比起了中指。」

不過原定於1日舉行的世界大賽G3因雨順延，所以隔天Di Ianni又在同個地方等待太空人隊巴，而韋藍德也立刻認出了她，「當他下車的時候，臉上帶著大大的笑容走向了我，給了我一顆簽名球，我們還擺出了幾個姿勢合照，他非常有幽默感，而且也是他提議要來合照，這很酷。」

韋藍德也在個人推特轉發該影片並回應，「這所有的互動都是在開玩笑，這些粉絲像是在用他們的母語打招呼，所以我也這樣回應，一切都是出自於善意，我很享受這種火藥味，更棒的是沒有人打破巴士窗戶。」