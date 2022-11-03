高雄岡山今天發生什麼事了？住在當地的網友PO文分享，岡山一帶今天上午煙霧瀰漫，從高處俯瞰街景，整個市區就像覆蓋了一層薄紗，超飄渺。照片曝光後，許多居民回應空品確實不佳，「都是塑膠味」、「咳嗽到不行」。

臉書社團「我是岡山人（北高雄）」一張張霧濛濛的街景照，讓人驚呼「岡山發生什麼事了？」當地人熱議，不僅霧鎖岡山，還聞到陣陣塑膠味，味道怪到不行，害人一直咳嗽。詳細原因暫時無法得知，根據監測，岡山空氣品質並未達惡劣，維持一般的黃燈。

高雄岡山今煙霧瀰漫，街道能見度不佳。（圖／Jerry Shan授權）

蘇姓民眾表示，一下高速公路往介壽路上就看見濃濃的黑色煙霧瀰漫天空，到這裡工作2年從來沒見過如此，心想空氣品質真是差，連開車都危險，只是一心想趕快開車上班，也就沒去深入想太多。

當地岡山區岡山里長劉天賦說，今天早上他8點多出門，就看到天空黑霧瀰漫，一度以為晨霧，並不清楚發生什麼事。岡山區信義里代理里長顏志郎說，今天早上7點多出門趕去岡山區公所開會，在岡山路沿路就看到天空白霧一片，他說，從未見過如此現象，因為趕到區公所開會，心中未想太多。