距離美國期中選舉不到一周的此刻，各界對民意支持度偏低的拜登政府選情多不看好。元大寶華經濟研究院認為，本次期中選舉結果可能形成四種情境組合民主黨保住參、眾兩院的藍色風潮再起（情境一）；民主黨至少失去參、眾兩院其中之一的跛腳政府（情境二、三）；民主黨慘敗，共和黨大勝（情境四）。又以共和黨拿下眾議院多數、民主黨保住參議院主導權出現的機率最大，將讓未來2年拜登政府成為跛腳政府，並引發立法僵局與政府關門風險。

不過，這對美國金融市場而言，尚不至於是壞消息。當前拜登政府支持度偏低的原因之一，即是其未能緩解高通膨問題，倘若民主黨在期中選舉後，輸掉參、眾議院其中之一，使拜登政府無法大力推動刺激性財政政策，通膨不會有進一步拉升的風險，聯準會便可能維持現在的升息速度。如此一來，預估短期美股仍如以往經驗，有望出現上幅上漲，但波動仍大。至於短期美元指數及美債殖利率方面，在預期未來頂多僅能維持現有的財政政策，加上市場可能已對此情境提前反應（price-in），使此選舉結果對美元指數與美債殖利率的影響屬於中性。

此外，若考量本次改選中相對膠著的9個搖擺州，就有8個是原本共和黨基本盤略為領先的地區，加上期中選舉投票率低，對支持者年齡相對低的民主黨更不利等因素，仍不能排除民主黨慘敗，共和黨大勝出現的可能性。若此情境出現，預期未來不會有太多的財政政策加重通膨態勢，惟政治不穩定性機率升高，故對短期股市的影響可能維持中性。而考量避險效果與升息速度減緩，對短期美元指數的影響將維持中性，美債殖利率將下行。