台股加權指數3日跳空開低在12,985.55點，權王台積電（2330）開低在385元，較2日下跌10元，中止日K連三紅走勢，權值股紛紛走低。惟內資點火中小型股，如新盛力（4931）、雷虎（8033）、菱光（8249）等個股仍逆勢上揚，台股早盤大跌逾140點，跌落萬三關卡。

美國聯準會拍板升息三碼，但受到聯準會主席鮑爾稱終點利率比預期還高衝擊，美國四大指數2日翻黑重挫。

道瓊工業平均指數11月2日終場下挫1.55％（505.44點）、收32,147.76點。那斯達克指數下挫3.36％（366.05點)）、收10,524.80點。費城半導體指數下挫3.09％（74.28點）、收2,328.47點。

統一投顧指出，今晨美國聯準會一如市場預期升息3碼，但聯準會主席鮑爾表示目前沒有跡象顯示通膨正在下降，終端利率水準將高於此前預期，鮑爾鷹派談話使美股走勢陷入震盪。

台股連續三日上漲，站上月均線，不過，觀察成交量仍在1,500億附近，量能不足，指數表現空間有限，宜謹慎操作。

統一投顧建議，布局跌深科技股如記憶體、IP 矽智財及載板等，搭配綠能、儲能及新能源車等政策面利多選股。