工業電腦廠廣積（8050）受惠缺料情況舒緩、網通設備出貨規模放量，帶動第三季獲利暴衝，稅後純益達4.18億元，年增608％、季增65.2％，改寫單季新高，EPS 3.4元，累計前三季EPS 7.23元，市場預料，在客戶拉貨動能持續之下，廣積全年將有望賺進一個股本。

廣積在美系客戶積極拉貨帶動下，第三季業績表現更為強勁，隨著營運規模擴大，推升獲利大幅成長，單季稅後淨利突破4億元大關，達4.18億元，較去年同期成長6倍，季增65.2％，前三季稅後淨利8.45億元，EPS 7.23元，齊創新高紀錄。

法人分析，廣積第三季營收、獲利同步登頂，看好後疫情時代，智能零售、工業自動化及資訊安全需求上升，加上公司工業自動化高毛利業務需求強勁，以及缺料狀況逐季舒緩，網通新訂單將放量，預料營運動能將維持強勁。

展望後市，廣積在手訂單能見度高，目前出貨動能未受影響，市場預期營收可望維持高檔水準，全年EPS有機會挑戰10元以上大關。