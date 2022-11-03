最近大陸有關供銷社的新聞引發關注，有大陸網友驚訝計劃經濟時代的供銷社又回來了？甚至引發是否要放棄市場化改革路線的老路疑慮？據《人民日報》海外版旗下新媒體俠客島2日發出評論表示，「真是想多了」，強調供銷社其實一直都沒有消失，供銷社的改革之路就是大陸市場經濟發展的縮影，也會沿著市場化改革的路子一直走下去。

俠客島文章指出，如今供銷社系統通過市場化改革方式，在全大陸各地建立了許多農資配送中心和農資連鎖經營店。例如2010年中華全國供銷合作總社成立了全資企業―中國供銷集團，這讓供銷社早就華麗轉身。透過最新資料顯示，2021年，全國供銷系統全年實現銷售總額6.26兆元（人民幣，下同），同一年中石油的營業收入是2.6兆元。

過去在楊奶奶的記憶裡，與供銷合作社相關的回憶就是一疊疊的糧票、布票。由於當時大陸物資緊張，集體給每家每戶按人頭配給一定數量的布票、糧票，糧票上寫著半斤、一斤的重量。楊奶奶說，在計劃經濟時代，供銷社作為農村唯一商品供應部門，一般開在集鎮上，賣有百貨、食品、五金、農用物資等。

而在大陸改革開放之後，此畫面逐漸淡出，但根據《湖北日報》稍早一篇「湖北基層供銷社恢復重建至1373個 基本覆蓋全省鄉鎮」報導發酵後登上微博熱搜，讓部分網友擔心這是要回到「統購統銷」的時代。