行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純，過去曾說不會在父親任閣揆期間接政府標案，近日卻遭爆疑似「借牌得標」，蘇貞昌接受質詢時還對國民黨立委賴士葆叫囂，甚至口出「委員若要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？試試看嗎？」之語，對此，國民黨台北市議員王鴻薇怒批，蘇貞昌的行為根本是在耍流氓。

王鴻薇昨（2）日在臉書表示，蘇貞昌女兒疑似以借牌得標的方式，取得桃園市政府2495萬元的總圖互動多媒體標案，且蘇貞昌在國會殿堂上卻不敢正面回答立法委員的質詢，而是像流氓一樣大聲叫囂。

「女兒標爸爸的案子，爸爸還敢大小聲？」王鴻薇指出，類似的狀況已不是首次發生，2018年時蘇巧純的二三設計公司就被發現標到台灣科學教育館的案子，被揭發後就承諾不會蘇貞昌任內不會再投政府標案。

王鴻薇質疑，此次二三設計疑似使用借牌得標的手法，以為能夠瞞天過海，結果依然被抓包，「蘇貞昌你為什麼不敢正面回應？為什麼不敢好好說清楚只敢大聲叫囂？是心虛、惱羞成怒嗎？」