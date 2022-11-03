新北市樹林保安街「凱旋大苑」預售屋傳出停工消息，因建商「沅臻建設」資金出現問題，無法再蓋下去，目前正尋找其他投資人希望能夠接受續建，也和承購戶協商退戶。

根據《ETtoday》向沅臻建設求證後，該建商確實在10月28日已舉辦說明會和承購戶討論後續退戶問題，「預售屋價金信託專戶的餘額約為7千萬元」。新北消保官也證實沅臻建設已於11月1日解散。

開案即售完 14層建案人去樓空

「凱旋大苑」原本預計興建地上14層樓、總戶數103戶的古典美學大樓，2021年開案沒多久便售罄，成交單價每坪約在36到40萬元，總銷售額超過 10億，動工兩年的進度只挖到地下室。

買預售屋熱門關鍵字 就怕爛尾、延遲交屋

也有不少看屋民眾都會在社團或社群發問，預售屋的風險在哪？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「預售屋爛尾」熱門關鍵字可以發現，「風險、資金、糾紛、建商狀況、延遲交屋」都是買預售屋民眾最擔心的事情。過來人也特別提醒「挑比較信賴的建商跟營造」、「買評價不錯、長期有持續推案的在地建商」、「近期大環境風險，預售屋缺點可能增加三個：建商跑路可能比之前高、缺工導致建案品質差、炒作過高吃到回檔」。

升息、缺工、通膨 買預售屋注意建商狀況

升息通膨股票大跌使市場資金緊縮，近期房市已明顯修正，北市建商公會理事長陳勝宏曾公開表示，未來恐再現「爛尾樓」風暴，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐建議消費者購屋之前，應針對建商的財務體質、商譽評價、歷史糾紛、土地抵押情形、過往交屋狀況加以了解，難以追查到相關資訊的「一案建商」，風險通常也相對較高，建議盡量避免，以降低買到爛尾樓的可能性。

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月02日至2022年11月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『預售屋爛尾』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。