近期彰化「夜市爌肉飯」、「魚市場爌肉飯」相繼結束營業，讓在地饕客不捨崩潰，而知名火鍋店「大仲馬之宴」，也在昨（１）日於粉絲團上宣布將在明年2月1日歇業，主因是房租上漲的關係，與房東多次協調無果，最終只能忍痛結束營業，被在地人哭喊：彰化市美食的黑暗時期。

房東直接租金調漲1倍 業者撐不住忍痛歇業

大仲馬之宴創立於民國2010年，是和僅餐飲旗下的第二個餐飲品牌，營業至今已有12年，是彰化當地有名的鴛鴦火鍋店，不料業者卻宣布將結束營業，表示在疫情之下仍努力生存，無奈房東想將原本租金10萬上漲到20萬，且租約採一年一約模式，在與房東協議無果後，只能結束營業。

此消息在粉絲團上曝光後，饕客紛紛不捨留言：「我不能接受，這是彰化最優質的店」、「這個消息比失去焢肉飯還要難過」、「不！ 你們的冰淇淋櫃是我目前吃到最棒的啊」、「好希望能找到更好的地點再開幕」、「真的好桑心，這裡是我們家的愛店！」、「難得好吃的吃到飽要結束營業了」、「天啊！會哭欸！彰化只有這個能吃啊」、「彰化市美食的黑暗時期」。

單日聲量飄破千筆 鄉民：房東漲房租真的是莫名其妙

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「大仲馬之宴歇業」事件（時間：2022/10/26 - 2022/11/01）近一週網路聲量，共有1,317筆，討論高峰是在11月1日這天，業者在粉絲團上宣布結束營業消息，經媒體報導，此事在各大論壇上有造成討論度，單日討論度就有1,317筆。

由於業者歇業是因漲房租的緣故，在PTT Gossiping版上鄉民紛紛表示：「房東的一大勝利」、「台灣最美的風景就是房東了」、「餐飲市場很競爭的，能開十二年真的算強了」、「找便宜的地方租就可以，名店也不怕」、「房東漲房租真的是莫名其妙」、「這家其實找其他地點再開就可以了，在彰化也沒什麼對手」、「那個位置倒了，大概也沒有店家會進駐」、「主要是一年一簽吧，這誰受的了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月26日至2022年11月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大仲馬之宴歇業』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。