高雄輕軌自開通後事故頻傳，1日又與一輛汽車發生碰撞，所幸車上乘客均無受傷，這已是今年以來輕軌第12起事故。

高雄輕軌今年第12件事故

高雄捷運公司表示，11月1日高雄輕軌列車與一輛小客車發生碰撞，司機員立即機警緊急停車，安撫車上25名乘客並回報行車控制中心，車上乘客均沒有受傷，清車後引導步行至光榮碼頭站由行控中心調度線上列車繼續載運旅客。高捷表示，事故初步判斷是汽車未遵守交通號誌燈號，擦撞輕軌列車左前方車頭，造成車頭局部損傷。此為今年輕軌第12件事故。

「擦撞」進熱門關鍵字 網友怒批

據《中時》5月報導，根據捷運警察統計，從2015年輕軌開通至今，已經發生44起交通事故，其中前鎮區的前鎮街及凱旋路口就佔了8起。再透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統看到，近一年內關於「高雄輕軌」的關鍵字出現擦撞、機車等。

針對第12起事故，網友批評，「台灣就不適合這種輕軌，然後一堆人以為這很潮」、「明明知道常意外卻又不改善」、「台鐵地下化又蓋輕軌」、「明明就搞地下化了，還要做地上的來擋路」、「低效佔空間還事故高風險」。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲，用路人行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。事故不僅有損害賠償問題，交通違規罰款，高捷也將視情節狀況提以公共危險罪論處。

輕軌一帶房價翻倍漲

不過，即便事故頻傳，根據本站《高雄輕軌被嫌「大型路障」？房價仍衝高 美術館一帶豪宅最高6字頭》報導，輕軌對潛在購屋族群的影響不大，且輕軌一帶的房價呈現翻倍漲的趨勢，均價從2字頭現已落在4字頭，中古屋也有3字頭，尤其美術館一帶的豪宅最高還有6字頭。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月02日至2022年11月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高雄輕軌』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。