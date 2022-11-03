為什麼戀愛實境節目會爆紅？

週末閒暇之餘除了可以追劇之外，現在還多了另一種選擇！日本和韓國近年吹起「真人實境節目」熱潮，因為真人秀強調現場直播，在沒有劇本、不是角色扮演的情況下，面對突發狀況也必須做出臨場反應，其中「真人戀愛實境節目」更是讓許多觀眾深陷粉紅泡泡氛圍，讓人對戀愛有所憧憬，不同型態的戀愛真人秀也跟著應運而生～

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，馬上帶你來看日韓10大素人戀愛實境真人秀，超人氣節目通通幫你收錄起來，趕快一起來看看吧！

No.10 《伊甸園：本能的後裔們》

《伊甸園：本能的後裔們》在濟州島的「伊甸園之屋」取景，8名年輕男女在6天內依照個人心意尋找真愛，不過該節目在第一集播出後就因尺度過大引發爭議，像是製作組要求男女必須混住，來賓要穿著火辣比基尼、泳褲打躲避球，不小心還會有親密肢體接觸，讓當時主持人李洪基、普美及Simeez不敢直視，擔心「這個能播出嗎？」

網友對於《伊甸園》也評價「這個比《單身即地獄》更像《Too Hot To Handle》（《欲罷不能》）」、「肌肉男第一集打躲避球摸女生屁股那裡我真的不行」。

No.9 《Love Catcher》

《Love Catcher》（《戀愛捕手》）目前播出三季，5男5女共同居住在一處戀愛公寓，10人分別擔任「Love Catcher（戀愛捕手）」、「Money Catcher（金錢捕手）」角色，除了在8天7夜裡相處，完成角色任務的人還能獲得5千萬元韓幣（約113.6萬元台幣），根據角色組合不同，最終獲得的獎勵也有所差異。

網友對於《Love Catcher》表示，「《戀愛捕手》果然不是普通戀綜」、「選金錢捕手的彈性比較大，難怪大家都會以金錢開局」、「推推！好好看好精彩」、「第三季真的是拍出新高度」。

No.8 《男人們的戀愛》

由韓國首創以男性專屬戀愛為主題的真人秀《男人們的戀愛》，8名男來賓透過8天在「男之家」相處的時光，藉由任務增進彼此感情，在每天晚上使用秘密電話亭向心儀之人傳遞愛意，節目尾聲來賓則會在信封寫上自己的電話號碼並投到心儀對象的信箱，據傳最後也有2對情侶成功配對、順利交往，更是寫下南韓BL實境秀歷史。觀眾對於《男人們的戀愛》結局也分享，「IG看到大家放閃，忍不住先發文了」、「最後一集真是不捨啊...希望以後還可以多多看到這些人的互動，沒想到配對成功的兩組居然都成功交往了！」。

No.7 《Heart Signal》

截至目前為止已播出三季的韓國戀愛實境真人秀《Heart Signal》也備受網友關注！8位年輕男女入住「信號小屋」一個月，入住當天不能透露自己的年齡與職業，合宿期間不能直接向心儀對象告白，只能傳遞小紙條或小禮物，每天可以對有好感的人發送匿名簡訊，每個星期也能外出約會一次，另外主持人若是猜測配對成功，就能將手上累積的鑽石兌換成現金。

《Heart Signal》系列播出後也造成廣大網友熱烈迴響，「是說信號小屋一季比一季還強大，最新一季的已經快承受不住了，根本是夢想中的房子啊」、「真的比韓劇還好看啊！少女心滿滿」、「最近補了第二季前四集整個少女心大爆發，可能因為都是20代中末跟30代初吧！他們試探或曖昧的話完全跟學生戀愛不同程度」。

No.6 《交換情侶 Change Days》

如果要說最殘忍的戀愛實境秀，那絕對少不了《Change Days》（《交換情侶》）！該節目邀請3對素人情侶，在一週的旅行過程中，讓認識多年卻缺乏心動感覺的戀人來到濟州島交換伴侶約會，除了重新檢視自己的感情，也會在最終抉擇是否要與現任繼續走下去，還是迎向新一段感情的開始。

其中有網友針對《交換情侶2》的結局透露2對選擇分手、2對選擇繼續交往，其他人也回應「智宥其實有說因為上節目學習到讓自己改變，希望能試著以此開始再試一次，我覺得如果是真的有所覺悟那這選擇不意外，也希望之後不合能真的乾脆分手」、「好喜歡《交換情侶2》的節奏～但結局真的讓人傻眼」、「有男朋友就要就要封鎖老朋友，這是什麼幼稚的愛」。

No.5 《戀愛巴士》

你一定常常聽到許多人都會使用「戀愛巴士」這個名詞，其實它是來自於日本富士電視台製作的戀愛實境秀《戀愛巴士》，節目組會召集未婚男女，邀請他們坐上外觀漆成粉紅色的「戀愛巴士」環遊不同國家，該巴士也曾經走訪台灣，每個人的目標都是希望能夠成雙成對回到日本。

網友對於《戀愛巴士》留有深刻印象，「一開始覺得這個節目有點悶，不過節目主軸很特別，繞著地球旅遊一邊尋找真愛的另一半，不知不覺變著了《戀愛巴士》的迷，每一集都死忠的守在國興頻道」、「非洲社會好多故事好感觸」、「看《練巴》長知識，我整個哭個不停」。

No.4 《雙層公寓》同樣由日本富士電視台播出的戀愛真人實境秀《雙層公寓》也是家喻戶曉的節目之一，製作單位與贊助廠商提供一所豪華房屋，邀請素不相識的3男3女來到這裡居住，每週都會剪輯成一集的份量，觀察6人在日常生活中的互動、友情與愛情，特別的是大家都可以自由決定是否繼續留下來，製作單位也會隨人數遞補新的來賓。

當時曾參與《雙層公寓：東京2019-2020》出演的日本職業摔角選手木村花（Hana Kimura）疑似因為不堪網路霸凌，選擇自我結束生命，讓節目組決定無限期停播，網友也哀悼「網友不該人身攻擊，就算只是就事論事也是會造成她的壓力」。

【網路溫度計】提醒您－

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No.3 《粉紅謊言》

《粉紅謊言》為Disney+的第一部戀愛實境韓綜，邀請5男5女，來賓都有一些不想讓別人知道的秘密，節目組允許他們說謊，掩蓋自己身上不受戀愛市場歡迎的個人條件，希望能拋棄個人背景，透過真實的相處找尋適合的伴侶。

隨著節目的進行，這些來賓的謊言也都一一被公開，包含不為人知的家世、財力、職業等背景，節目組也別出心裁，透過巧妙安排讓後來才加入的3名來賓與先前的7人產生連結，種種峰迴路轉更是勾起觀眾好奇心，來賓甚至直言「製作單位是變態吧」，網友們也總是在看完新進度就開始熱烈討論，「看完就好想繼續看」、「粉紅謊言比想像中好看」、「越來越好奇大家的秘密，漸入佳境，好看」。

No.2 《單身即地獄》

先前火遍全球的《單身即地獄》被網友封為韓版《慾罷不能》，節目找來12位外表亮麗、身材姣好的單身男女，到荒島「地獄島」找尋真愛，只有在島上成功配對的人，才能夠前往「天堂島」入住高級套房。節目的來賓中包含了健身教練、模特兒、舞者、人氣網紅等等。節目中來賓吸睛的顏值及人設造成不少話題，像是美妝網紅宋智雅就曾紅極一時，穿搭、妝髮都帶起一股風潮，之後惹出的「假貨風波」也創下極高的網路討論聲量，在節目結束後仍然話題不斷。《單身即地獄》第一季於去年（2021）播出，官方也在今年宣布續訂第二季，讓網友們都超級期待，「期待第二季」、「想看帥哥美女」。

延伸閱讀：你心中也有一首周杰倫嗎？周杰倫三十大金曲image source:翻攝Netflix／單身即地獄

No.1 《換乘戀愛》

《換乘戀愛》系列在去（2021）年播出第一季時就造成轟動，該節目邀請已經分手的五對情侶入住同一屋簷下，在朝夕相處中能看到前任與其他人的互動，每天晚上來賓也會透過簡訊的方式向喜歡的人傳遞情意，從訊息到約會都讓人內心不斷糾結，不只觀眾跟著陷入情緒中，也讓該節目被譽為「戀愛真人秀的天花板」。

第二季在近日正式完結，虐心又刺激的戀愛修羅場，不只有與新人的互動，也有和前任的和解，讓網友們看得超級揪心，也認真地希望節目中的來賓得到幸福，紛紛大推「這季大家個人魅力很夠，個性都很可愛又很不一樣」、「真的太感動了 海恩跟賢圭真的好配」、「覺得是戀綜天花板了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年11月01日至2022年10月31日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日韓戀愛實境真人秀』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統