雲林縣癮君子注意了！雲林縣衛生局為維護民眾免於二手菸害，結合4大連鎖便利商店營造無菸場域，公告明年（2023年）1月1日起，雲林縣內統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商等4大超商之騎樓及庇廊全面禁止吸菸，違規者將處2000元至1萬元罰鍰。

4大超商騎樓及庇廊禁菸政策，部分縣市2019年開始推動，鄰近的彰化縣是2020年元旦、嘉義縣2021年11月，新北市是2019年9月。

雲林縣自2013年推動戶外禁菸，迄今已公告的無菸環境有公園綠地、學校周邊、公車候車亭、景點、古蹟及歷史建築等，2023年1月1日起縣內4大連鎖超商的騎樓與庇廊也將成為無菸場域，總計241個。

衛生局除公告明年元旦起4大連鎖超商的騎樓與庇廊禁菸，42處公車候車亭也同時實施禁菸，先前已公告的禁菸候車亭有36個。

雲林縣府行政大樓外抽菸者眾，菸霧飄散情形嚴重，雲縣衛生局、衛生所周遭環境、機車停車場、地下室停車道等室外場域今年8月起已公告禁菸。

雲林縣衛生局長曾春美表示，未來若違規於禁菸騎樓、庇廊吸菸，依據菸害防制法第15條第1項第13款規定將可處2000元至1萬元罰鍰。

曾春美說，吸菸危害個人健康，二手菸、三手菸更影響周遭他人，雲林縣戒菸合約醫療院所有免費戒菸治療及諮詢，可打免費戒菸專線0800-636363。

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