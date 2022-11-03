由於智慧手機晶片銷售大減，高通（Qualcomm Inc）對這個年底節日購物旺季提出的營收預測足足比華爾街所預期短少約20億美元，其本季獲利預測也不如市場預期，同時下修手機銷量預測，受此打擊，高通周三盤後股價重挫7.59%。不過，高通拿到了蘋果更多的業務，成為本次財報的亮點。

高通表示，今年手機銷量將出現「低2位數」百分比跌幅，該公司之前的預測為「中個位數」跌幅。

緊接著在英特爾和超微（AMD）下修獲利預測之後，高通也提出了讓人失望的財測，顯示需求下滑正在影響更多半導體產業。

此前德州儀器和美光科技等晶片製造商也對電子業的需求急降表達擔憂。處於數十年高點的通膨、利率不斷升高，以及對經濟衰退的擔憂，使消費者開始節制非必要支出。

●2022財年第四季（截至9月25日）財報

營收年增22%，為113.9億美元，大致符合市場預估的113.7億美元。

經調整後每股盈餘為3.13美元，與市場預期一致。

CDMA技術部門整體營收年增28%，為99億美元，符合市場預期。其中，手機晶片營收年增40%，達65.7億美元，貢獻高通總營收一半以上，儘管支援WiFi和藍牙連接的晶片營收下滑約20%。此外，汽車晶片營收年增58%，物聯網晶片營收年增24%。

技術授權部門營收年增8%，為14.4億美元，不如市場預估的15.8 億美元。

●2023財年第一季展望

營收預估介於92億～100億美元，遠不及分析師預估的120.2億美元。

經調整後每股盈餘介於2.25～2.45美元，亦遠落後市場預估的3.42美元。

●公司說法

最近幾季晶片短缺和供應鏈瓶頸持續緩解，導致智慧手機製造商庫存過剩，高通估算庫存水位升高約8到10周，可能需要幾個季度才能去化。

高通財務長Akash Palkhiwala在財報電話會議上表示，庫存可能在這個節日旺季的觸底，因製造商應該會用完他們現有的晶片。

高通表示，公司現在預期將拿下2023年版iPhone手機5G數據機晶片絕大多數的訂單，高於先前預估的20%。但高通也表示，公司預估來自蘋果的業務在2025財年的貢獻將降到最小。

高通執行長Cristiano Amon表示，為了應對嚴峻的宏觀經濟環境，高通已經凍結人員招聘，必要時將進一步削減營業費用。高通發言人表示，凍結招聘已從2023會計年度開始實施。

●市場看法

IDC分析師Nabila Popal表示，智慧手機市場的復甦可能會從2023 年上半年延後到下半年。全球智慧手機需求都在下滑，但中國和新興市場需求衰退的非常嚴重，對整體智慧手機市場的拖累最大。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，我們相信蘋果將在12月季度推動一些成長，而Android市場極為疲弱，幾個月前推出的許多新款高階可折疊手機賣得很不好。

Canalys研究分析師Runar Bjorhovde表示，在高階Android手機市場上，高通仍將面臨來自台灣聯發科(2454)更為激烈的競爭。