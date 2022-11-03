2022年秋鬥將從今天至5日進行，今年主訴求為「逆風而行，反思民主」，秋鬥總領隊黃德北表示，原本很多團體會批判執政黨，但面對民進黨及網軍的夾擊之下，不敢發聲，只有秋鬥持續逆風而行，且持續在民進黨的黑箱作業下民主不斷沉淪，呼籲各候選人發聲向民進黨政府表達不滿。

秋鬥行動將由各社運團體代表組成的機車遊行隊伍的形式從台北南下經桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市議會集結，宣講秋鬥鬥陣團體關注的主張，並邀請當地支持秋鬥理念的社運團體與候選人前來發言，批判當前黑箱政治。

2022秋鬥成員陳致曉說，民進黨政府每逢選舉就高喊「抗中保台」，但都是用來掩蓋種種事實的遮羞布，包括土地徵收迫遷人數增加、房地產吸納產業升級的資金，逼迫勞工只能赴海外工作，或是兩岸監督條例不斷的在「下星期五」，總統蔡英文更呼籲全民、全黨挺抄襲。

陳致曉說，但與此同時，年輕人仍把民進黨當做進步的象徵，想要進入黨國體系，因此秋鬥才會站出來要求反思民主。

秋鬥指出，過去幾年，台灣在民進黨政府絕對權力執政下，出現絕對的腐敗。民進黨黑箱統治及其網軍環伺攻擊下，台灣社會的自由空間已經日益壓縮，許多過去活躍的團體與個人面對各種敏感的議題常常採取明哲保身的緘默態度，台灣的民主正在急速的沉淪下去。秋鬥是台灣持續最久的社運團體集體行動，近年秋鬥一直逆風而行，針對台灣人民關心的重要議題率先嗆聲，批判現行政策及體制，挑戰民進黨邪惡的統治。今年秋鬥更以「逆風而行，反思民主」為主訴求，希望喚起台灣人民反思民主的本意，重建台灣的民主。