中央銀行總裁楊金龍3日赴立法院財委會，報告2023年股息紅利繳庫預算數1,800億2,495.5萬元，回到1,800億元之上的水準。

楊金龍表示，央行2023年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，計1,800億2,495萬5,000元，較2022年預算繳庫數增加50億907萬9,000元。

楊金龍指出，央行編製附屬單位預算的營業基金預算，財委會另訂期專案審查，央行將另作2023年預算的詳細報告。