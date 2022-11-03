美國聯準會再度升息3碼（0.75％），美股已率先下跌，台股戒備，但金管會主委黃天牧3日盤前受訪時表示，投資人可「冷靜看看股票的基本面，考慮適當風險再做投資」，強調急速升息只是短期現象，明年初將是觀察點，同時台股基本面佳、股利殖利率5.34％、政府全力支持半導體發展、台灣經濟成長率穩健及金融韌性高且淨值已恢復穩定，及金管會必要時會伺時推出穩定股市措施。

但黃天牧仍是提醒投資人若要進場投資，還是要「謹慎選股、注意風險」。

美國11月升息及12月可能再升息，都已在政府的評估中，金管會10月21日已祭出前一日跌幅3.5％的個股，次一交易日平盤下不得放空，黃天牧表示，3日會密切觀察台股的價量變化，若有必要，金管會還是會進一步推出股市穩定措施。

除了政府全力穩定股市外，黃天牧也再提六大可考慮投資的理由，一.升息是為了解決通膨問題，只是短期現象，中長期仍是要回歸基本面，明年初可能就是觀察點，即升息循環可能會緩下來。

二.台股基本面仍佳，9月底上市櫃公司營收31.49兆元，較去年同期增加9.89％；三.台股到9月底本益比9.74倍，現金股利殖利率5.13％，若加股票殖利率分達5.34％；四.行政院已表達將全力支持台灣半導體產業發展；五.台灣經濟成長率雖有微調，但仍是穩健成長。

六.升息雖造成各國金融市場波動，但台灣銀行業韌性仍高，資產面投資也沒有壽險業多，銀行並沒有特別的問題；壽險淨值雖受股債下跌影響，但10月已有資產重分類辦法，六家壽險重分類後，淨值都回歸正常，且六家資產占所有壽險的64％，保戶數共達2,300萬人，黃天牧說金管會有責任穩定金融市場，目前已達到初步穩定效果，後續會繼續觀察。

即六大基本面穩定及未來有發展性，加上金管會必要時會穩定市場，因此投資人可冷靜考慮，拉回即可逢低選股進場。