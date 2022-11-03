下周一(11月7日)進入立冬，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，11月8日至11月14日太陽、土星、天王星三刑沖剋，這段期間，政府或企業將會出現大量工作調動、解聘、離職，裁員情事發生，公共衛生、福利事業、津貼方面減少支出或者累積大量欠款，讓員工利益受損，特別是七種行業要小心停滯倒退，包含運輸、旅遊業、宗教、科技、地產、製造業跟礦業。

邱彥龍老師進一步解釋，11月7日火星與海王星逆行交戰，到11月28日才能暫時解除，而受星相影響，人們變得容易衝動、暴躁，發生強烈爭吵，尤其對於迷糊、混亂之人的忍耐包容性也會變差，不需要與不同水平的人爭吵計較，不受影響即可避禍。

立冬這段期間，針劑、藥品、藥材需要謹慎使用，小心吃錯藥或讓毒品毒害健康，還有要注意連環車禍意外，尤其是酒駕或睡眠不足迷糊所引起的車禍，邱彥龍老師引用易林屯之歸妹：樹我藿豆，鹿兔為食，君不恤護，秋無收入。說明立冬這段期間福禍鮮明，貧富差距大，吃老本的人變多，可以認真思考一下自己的路，不妨多出去與人相聚，尋找新的契機與機會，讓來年的春季萌發。