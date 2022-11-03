年底新竹市長選舉陷入藍、綠、白「三腳督」大戰，國民黨候選人林耕仁近日狂打民眾黨候選人高虹安，包括質疑高聘用男友擔任立法院公費助理、涉浮報助理費違反《貪汙治罪條例》等。媒體人朱凱翔痛批，國民黨放林耕仁打高虹安，結果就是自己選不上，搞不好還害了其他縣市的候選人，此行為是狗急跳牆，「也就民進黨的形狀」。

中廣與蓋洛普日前公布新竹市長最新民調，高虹安被民進黨候選人沈慧虹追上，兩人都是25.96％，林耕仁14.04％居第三，由於沈1個月內民調飆升8個百分點，且在40歲以下年輕族群支持度大勝，被解讀是「綠營歸隊」的現象，也引發藍營是否「棄林保高」的討論，包括中廣董事長趙少康等人都發聲呼籲須思考棄保議題。

而林耕仁在10日31日舉行記者會，向高虹安提出4大質疑，包括要求說明是否任用男友擔任立院公費助理？購得科智股票是否涉及內線交易？是否涉及違法將資策會所屬專利權讓與他人？以及何以拿不出資策會核准其兼職科智的文件？

針對林耕仁的指控，高虹安競選辦公室2日發聲明，指出已整理大量證據，證明這位前助理於任職期間，確實執行許多國會立委助理的工作，絕無詐領助理費或掛名人頭助理，並強調證據已交由律師處理，也會主動提供檢調，證明清白。

看到林耕仁對高虹安猛攻，朱凱翔今（3）日在臉書發文直言：「國民黨放林耕仁打高虹安，結果就是自己選不上，搞不好還害了其他縣市的候選人。為什麼？因為你國民黨狗急跳牆，也就民進黨的形狀啊！」