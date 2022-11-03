高端疫苗日前主動公布售價，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中辯稱高端疫苗採購合約，是限制買方公布合約，不是限制高端不能自己公布，卻被發現高端去年5月的重訊提及採購機關要求不公開合約。國民黨台北市長候選人蔣萬安3日炮轟，陳時中、指揮中心指揮官王必勝稱高端有權利自行公開，根本就是說謊，更直指衛福部現在可完整公開合約，為什麼還不公開，到底要隱匿什麼？

蔣萬安3日出席教育後援會授證大會，會前接受媒體聯訪。談到高端公布疫苗價格一事，蔣表示，高端的重訊內容說得很清楚，依據疫苗採購單位的要求，合約其他相關的資訊不予公開，因此當陳時中、王必勝說高端可以有權利，自行公開，根本就是說謊。

蔣萬安也說，可以還原回推一下，10月27日衛福部長薛瑞元、王必勝到陳時中競選總部去密會，10月31日高端就公布了疫苗價格，王必勝說價格正確，11月1日薛瑞元他就說高端可以有權利自行公布，高端在公布前也有跟指揮中心報告。

蔣萬安強調，但高端在重訊內容講得非常清楚，合約是否公佈、公布與否，權利是在衛福部手上，衛福部現在當然可以完整公開疫苗合約，為什麼還不公開，到底要隱匿什麼？