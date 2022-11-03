前太平洋電線電纜公司董事長孫道存去年在獄中病逝，享壽72歲，他生前因掏空太電、侵占基金會公款等案，遭法院判刑。最近有「最美眼科醫師」封號的黃宥嘉上節目，自曝曾在百貨公司超市遇到孫道存本人，外界以為有錢人可能私下霸氣、事事搶第一，但黃宥嘉透露，當天孫道存先取得購物車，竟非常紳士的讓給黃宥嘉先用，讓她印象深刻。

黃宥嘉先前上《新聞挖挖哇》分享曾私下遇到孫道存經過，當時她在百貨公司的超商內，看到孫道存穿短袖短褲，打扮休閒，一副自己的家的樣子，準備要拿推車時，孫道存竟然主動把推車先讓給黃宥嘉，完全推翻她以為「有錢人就是要搶第一」的印象。

孫道存去年過世。（圖／中時資料照片）

黃宥嘉進一步表示，藉此事件可見孫道存本性並不壞，至於為何會做出違法的事？可能與他喜歡拈花惹草有關，認為這點可以給外界正在創業或已經創業成功的人警惕，自己的錢不夠了，不能挪用別人的錢，至於外界將矛頭指向孫芸芸，黃宥嘉也認為這點不公平，「為什麼受害者今天受害了？是因為我們的法律系統不完備，我們怎麼能夠允許有錢人可以藏他的資產，而且竟然查不到」。

而媒體人許聖梅透露，孫道存有6位子女，和何念慈生下兩女一子，跟女友顏寧也有兩女一子，包含遺孀吳逸萍，總共有7位法定繼承人，但因過去法院掏空案，法院判孫道存須賠償74.5億台幣，隨著他過世，剩下的錢由誰來償還令人好奇，而孫瑩瑩、孫芸芸、孫智宏去年就以申請拋棄繼承的方式，脫手天價債務，但聽說顏寧的孩子並未申請拋棄繼承，而吳逸萍也沒有，吳逸萍先前更傳出不惜賠本賣豪宅，恐跟債務有關，律師蘇家宏則說，推測顏寧的3個孩子沒拋棄繼承有兩個原因，一是跟父親仍有感情，第二種可能性是孫道存還有外界不知的財產，孩子與遺孀為了繼承，才選擇不拋棄。