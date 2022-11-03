在近期大陸疫情散發未止之下，包含內蒙古、河南、甘肅等地方政府相繼強調疫情防控的精準性。10月30日、31日，內蒙古、河南、甘肅分別召開會議，研究部署疫情防控工作中，都強調要精准防疫，不能因為個別疫情就長期無差別進行封控，要讓城市逐步恢復活力，讓抗疫有力度更有溫度。

據「河南發布」引述河南省委新冠疫情防控10月31日的專題會議上，河南省省長王凱強調，要儘快撲滅當前部分區域規模性疫情。堅持重點區域分級防控、重點人員分類施策、重點場所嚴格管控，做到該管的堅決管住、該放的有序放開。科學精準劃定風險區，不能因為有個別疫情燃點就長期無差別封控整個社區，讓城市逐漸恢復活力。

此外，據《甘肅日報》報導，甘肅省委書記、省疫情聯防聯控領導小組組長尹弘10月31日在甘肅省新冠肺炎疫情聯防聯控領導小組會議上也說，不能簡單化、不能一刀切、不能層層加碼，需提升科學精準防控水準，用心用情保障好群眾生活，讓抗疫有力度更有溫度。

多次輾轉各地做疫情支持的廣東一家三甲醫院感染科主任也強調，類似河南、內蒙古這些地區要做好科學精準防控，分層管理，必須要一定精準，比如一個市，會包括很多縣，市中也有很多區，有些是高中風險區，有些是一個病例都沒有，病例都沒有的地方，需要守好關口，遇到外來人員，對於從高風險地區前來的人，如果核酸是陰性的，可以居家，一般三天三檢沒有問題，就可以正常生活了。要避免層層加碼，沒有病例的地方，生活可以正常。