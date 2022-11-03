民眾黨新竹市長候選人高虹安被對手林耕仁指控聘男友當公費助理，風波持續延燒。針對高虹安立院前助理李忠庭捐款給民眾黨，高虹安競選辨公室發言人徐千晴3日表示，李前助理捐款給民眾黨，是他個人自由意志，認同民眾黨、支持民眾黨。

高虹安立院前助理李忠庭風波愈滾愈大，網友又翻出，李忠庭分別在2020年、2021年共捐60萬元給民眾黨，幾乎等同他在立院任助理的14個月薪水。

對此，徐千晴指出，李前助理捐款給民眾黨，是他個人自由意志，認同民眾黨、支持民眾黨。她也說高虹安自己本人也另外有捐款及其他付出，一切均合法，這是完全兩個獨立個人的自主決定。綠營政治人物、側翼和媒體，不需要每次抹黑造謠被拿出證據推翻之後，就再新製造一個新的謠言。

徐千晴也強調，過去綠營對高虹安的抹黑，從北一女學歷到工作，到虐待動物、假冒旗隊到影射高虹安是前助理小三，各種抹黑造謠一一被拿出證據打臉，但至今沒有一個人為了自己的謊言道歉，真的不要選舉選到如此沒人性，連不是政治人物的無辜百姓都消費，實在太過分。