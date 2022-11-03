近日適逢萬聖節期間，不少藝人明星都搭上節日的熱潮紛紛大玩變裝，其中擁有天使般的臉龐及火辣身材的女星瑤瑤（黃喬歆）近日也大方曬出性感變裝照，扮起今年超夯動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》中的女主角「約兒」一角，火辣的身材不禁讓網友直呼：「太太嫁給我」
瑤瑤近日在IG上曬出上節目時的COSPLAY辣照，從曝光的照片可以看到，她換上《SPY×FAMILY間諜家家酒》女主角約兒執行殺手任務時的服裝，只見她低胸的戰袍露出白皙的深溝，而下半身的超短緊身裙也讓她S型曲線一覽無遺，瑤瑤相當認真的還原腳色的細節，連頭飾、身上的配件和專屬的殺人武器「stiletto」看起來一模一樣，完美的就像約兒本人從漫畫中走出來。
不少網友看到瑤瑤用心的裝扮，紛紛湧入貼文稱讚，「真人版約兒超正！」、「這個約兒很可以」、「也太適合，太太嫁給我好嗎！」、「瑤瑤果然是Cos王者」、「瑤根本是神還原了」、「有帥到也有美爆」。也有網友指出，「瑤瑤身材可以扮《海賊王》蛇姬」，引起不少討論。
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