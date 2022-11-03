騎士繼續成為本季東區最大黑馬之一！騎士當家主控加蘭在開幕戰眼睛受傷，整整缺席5場例行賽後，3日宣告傷癒復出，隨即拿下全隊最高29分，另有12助攻、5籃板，幫助騎士114比113延長險勝「綠衫軍」塞爾提克，勇奪最近的6連勝。

原本打完前3節，地主騎士還以83比76領先，塞爾提克卻在末節一開始打出誇張12比0攻勢超前，幸好來到末節最後關頭，米契爾一口氣連拿9分，帶領騎士重新超前，打到最後10.3秒，加蘭的兩罰中1，讓騎士取得107比105暫時領先。

暫停過後，塔圖馬上切入爆扣追平，也讓騎士趕緊喊出暫停布置，騎士雖想用米契爾三分絕殺，卻被塔圖賞了火鍋，比賽也進入延長；打到延長賽讀秒階段，騎士雖然僅領先1分，可是傑倫布朗在幾乎槍響同時的後仰跳投沒進，宣告綠軍落敗。

騎士自從開幕戰輸給暴龍，也折損加蘭之後，到現在連6場比賽都拿下勝利，隨著加蘭強勢復出，他們士氣更加高漲，今天除了加蘭，米契爾也幫騎士拿下25分，利佛特與莫布利各有15分，賈瑞特艾倫14分、14籃板；塞爾提克以傑倫布朗30分最高，塔圖也有26分、12籃板。