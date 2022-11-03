外媒披露，谷歌（Google）有意在明年全面關閉街景服務App，但谷歌地圖App仍會保留，主要原因在於該軟體的使用人數偏低，且谷歌地圖就有類似的功能，因此谷歌決定先行關閉街景服務的專屬App軟體。

綜合外媒報導，街景服務App是一個專門提供360度街景服務的軟體，用戶也可以自行上傳街景照片或影片完善軟體上的內容，這對於需要找路或藉由周邊影像了解道路、所在位置的用戶相當方便。

然而由於使用率偏低，加上谷歌旗下地圖與街景工作室等App都有類似功能，因此谷歌有意在明年3月21日終止街景服務App的營運，但相關功能仍然可以在谷歌地圖App或街景工作室上找得到。

此消息一出讓不少網友感到相當錯愕，直呼，「常用日本街景圖來線上旅遊的鄉民要哭了」、「蠻好用的，可惜」但有另一派人卻認為使用率真的不高，「老實說誰要特別下載這個App，全都整合進地圖了」、「街景的獨立App還真沒用過」、「第一次知道有獨立app」。