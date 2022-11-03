民進黨台北市長候選人陳時中為高端疫苗飽受抨擊，但昨天陳時中團隊公布影片，2名因藥物過敏無法施打mRNA疫苗的民眾，哽咽感謝陳時中沒有忘記少數人，也自責害陳時中被罵。國民黨台北市長候選人蔣萬安3日在教育後援會授證大會受訪時批評，把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，這是非常惡意的政治操作，也是對於台灣民眾的善意軟土深掘。

蔣萬安強調，國家的疫苗政策牽涉到公共利益及公共衛生政策，是非常專業、科學的問題，而陳時中不去秉持專業科學，卻要人民來體諒，難怪陳時中的防疫、疫苗政策一蹋糊塗。