立委關心，美國大幅升息、台灣卻緩慢升息，錢都流向美國，不買台股。央行總裁楊金龍提醒民眾，也可能賺了利差、賠了匯差。

楊金龍今日到財委會接受質詢，國民黨賴士葆關心，央行12月要不要升息，如果美國利率這麼高，錢都跑去美元就好。

楊金龍表示，投資人也要注意賺了利差卻賠了匯差，以前新台幣從32元、33元升到27元，但是現在又貶值到32元，美債利率4％以上，現在進去投資人可能預期台幣匯到33元、34元，但不一定，未來可能又有波動。賴士葆問，那是預期台幣匯到33元？楊金龍回答，沒有，匯率還是市場需求和機制決定。

賴士葆再問是否擔心引起金融風暴？楊金龍則表示，會密切注意，但經過1997年、2008年教訓，各個國家金融機構體質比較健全，現在評估可能性不高。

賴士葆問，美國大幅升息導致其他國家幣值貶值，是過去QE錢太多出去，與鄰為壑？楊金龍說同意。