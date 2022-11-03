美國通膨逼近40年高點，聯準會(Fed)連4度決議升息3碼，今年累計升息15碼，或3.75個百分點。賓州大學華頓商學院(Wharton School)知名財經教授Jeremy Siegel直言，Fed關注落後指標像是租金上漲等來評斷通膨是否趨緩，讓他震驚到啞口無言(flabbergasted)。他並警告Fed如果不盡快降息，美國房地產市場將遭遇歷史性的暴跌，可能從高點拉回15%。

今年6月美國通膨率達到40年高點9.1%，9月保持在8%以上，Jeremy Siegel曾多次批評Fed解決通膨問題的時間過長，他在podcast節目《Masters in Business》上再度提到，Fed在應對通膨威脅方面做得太過火了。

Jeremy Siegel強調，Fed並未對強勢美元、貨幣供給量下滑給予足夠關注，而這兩大因素表明經濟成長日益趨緩以及流動性減弱。

Jeremy Siegel更悲觀看待美國房地產市場，預測偏高的利率將壓抑需求、增加房貸成本。他警告，未來可能引發戰後第二糟糕的房市崩潰困境，房價恐怕會從高點拉回10~15%。

至於股市方面，Jeremy Siegel則認為美股已經相當低估，兩年後有望較當前指數上升20~30%，預期標普500有望在2024年突破5000點大關，以科技股為主的納指可能反彈至4月約14000點的高點。