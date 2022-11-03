新推案驟減和市場買氣不振，住展雜誌公布最新的住展房市風向球顯示，10月住展風向球分數逼近代表衰退注意的黃藍燈，6大觀察指標中的預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數等四項分數都下跌。隨著地方選戰進入衝刺期，預估11月北台灣新建案市場買賣雙方仍會持續僵持。

住展雜誌企研室經理成采錡指出，風向球分數下滑主因，為新推案驟減和市場買氣不振。受週末大雨和選舉造勢活動等因素影響，10月案場來人大減、買氣再下修。對此，不少業者再使出「以拖待變」大法，放緩推案步調，導致預售推案量大減。

房市買氣雖然降溫，但是房價卻仍是鐵板一塊。10月新建案平均議價率約10.41％，變動幅度不大。不過在線上銷售中個案較多的新北、桃園各重劃區，新案開價漸趨保守，價位與前波推案差異縮小中。

住展雜誌企研室經理成采錡指出，風向球分數下滑主因，為新推案驟減和市場買氣不振。受週末大雨和選舉造勢活動等因素影響，10月案場來人大減、買氣再下修。對此，不少業者再使出「以拖待變」大法，放緩推案步調，導致預售推案量大減。

10月預售屋推案量僅約5百多億元，新成屋推案更少，10月完工釋出的新成屋戶數僅約百戶。風向球追蹤的指標案10月來客組數約21.9組/週，較9月(23.8組/週)減少1.9組/週，跌回今年8月水準。10月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約1.6組/週，較9月(2.1組/週)下降約0.5組/週。

成采錡指出，買方出手意願低落，賣方便降低推案量來控制線上建案銷售壓力，唯全球經濟下行風險增加，打擊消費者信心，房市成交量可說每下愈況。隨著地方選戰進入衝刺期，造勢活動分散民眾注意力，預估11月北台灣新建案市場仍會在買賣雙方僵持中度過。