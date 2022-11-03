受到利率急升、景氣趨緩的影響，處於進行式的美股第三季企業財報好壞參半，投資人普遍悲觀看待企業獲利前景，轉而更加重視股息。美銀於10月份針對全球基金經理人所做的調查顯示，高達83%認為優質盈餘企業將超越低品質盈餘企業，逾五成看好高股息股票。

據統計，今年以來美國收益股票基金表現，NN(L)美國高股息基金X資本（美元）正報酬9.92%，瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)正報酬0.41%，M&G北美股息基金A(歐元)負報酬6.56%，先機美國入息基金L類累積股(美元)負報酬9.39%。

野村投信表示，在高通膨、猛升息的投資環境下，企業獲利成長已正在下修，但盈餘較穩定的優質企業將成鎂光燈焦點。根據美銀所做的全球經理人調查，看好未來12個月優質股將打敗低品質股的比例來到83%的新高，亦有54%的經理人認為高息股將打敗低息股，此外，認為價值股將打敗成長股的比例也大幅增加至近四成，顯示當企業獲利出現下修，投資人更加看好高品質的企業，投資目標也從追求股價上漲轉為重視股息。

高息股良好的抗震力亦可從今年以來的走勢得到驗證。由於聯準會激進升息，今年以來美國10年期公債殖利率從年初的1.5%大幅拉升至4%以上，導致美股回檔修正，但相較於標普500指數年初以來約兩成的跌幅，MSCI美國高股息指數僅下跌約一成，可見在長債殖利率飆升下，高息股表現明顯優於大盤。

但值得注意的是，高股息族群雖然吸睛，但投資人不能光憑股息率的高低來選股，還必須兼顧企業財務品質。野村投信指出，選擇優質股的關鍵在於投入資本回報率(ROIC)，在高通膨高利率環境中，投入資本回報率越高，代表公司較有機會打敗資本成本並創造超額報酬，同時通常也代表公司是具有競爭優勢的優質企業。以美國科技股為例，投入資本回報率及股利率較高的個股，在今年環境中表現較具韌性。建議投資人藉由主動式投資，篩選體質與股息俱佳的優質企業，在震盪局勢中提高勝率。