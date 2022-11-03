根據瑞銀最新的季度投資人信心調查報告，全球投資人正在經濟衰退隱憂與股市前景改善間找到平衡。調查顯示，美國投資人對未來12個月該地區的經濟前景最不樂觀(51%)，63%相信經濟衰退將至；歐洲投資人最樂觀，69%的投資人對未來12個月該地區的經濟前景持樂觀態度，高於任何其他地區。

在接受調查的企業主中，72%的企業主對未來12個月的業務保持樂觀態度，儘管經濟衰退是他們最擔憂的議題，但41%的企業主計劃繼續補足新冠疫情後的招募缺口。其他擔憂的風險包含地緣政治不穩定(54%)、薪資通膨(54%)以及原物料成本上漲(54%)。為管理增加的支出，企業主開始從較低成本的供應商(46%)進行採購，並增加其價格(45%)。

瑞銀該報告調查了橫跨14個市場的2,900高淨值(high-net-worth，「HNW」)投資人與1,200位企業主，發現全球投資人中，有54% 對經濟衰退有所擔憂，而此數字在2022年第2季為49%。然而，短期市場展望在過去3個月中已有所改善，59%的投資人對於未來保持樂觀。即使在充滿挑戰的市場環境下，部分投資者主要因對商品及服務的強勁需求(46%)、在新冠疫情後恢復正常(43%)以及強勁的企業獲利(41%)等原因仍相信未來有希望。

經濟衰退是全球投資人擔憂的前三大風險之一，僅次於通膨 (55%)與地緣政治風險(55%)。31%的受訪者認為他們的經濟已經陷入衰退，另有21%的受訪者預計他們的市場會在年底前出現衰退。62%的投資人預估2023年通膨將進一步上升，因此，近半的投資人已經減少了支出，而37%的投資者希望在價格進一步上漲之前立即進行大量購買。為抵銷通膨上升帶來的高成本，31%的投資人計畫減少他們的儲蓄金額。

各區域調查結果：在亞洲接受調查的投資人中，62%的投資人對未來12個月當地經濟前景持樂觀態度，60%的投資者預計其個人財務狀況在6個月後會有所好轉。歐洲69%的投資人對未來12個月該地區的經濟前景持樂觀態度，高於任何其他地區。拉丁美洲58%的投資人對未來12個月該地區的經濟前景持樂觀態度。美國投資人對未來12個月該地區的經濟前景最不樂觀(51%)，63%相信經濟衰退將至。