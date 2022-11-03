「蘿蔔好豆季」即將於11月19、20兩日在美濃山下登場登場，高雄市長陳其邁表示，在逛完文博會、台灣設計展後，該來享用當季限量的「青菜蘿蔔」、沉浸在高雄另一種韻味風情了。

陳其邁昨（2）日於臉書發文指出，秋冬的美濃，白玉蘿蔔「正冒出頭」，同時還有新鮮飽滿的國產好豆、多樣的冬季果蔬。加上當地美麗的山景，以及農村的人情味，「不揪全家大小、樓上樓下，來美濃小旅行一趟怎麼可以？」

陳其邁說明，「蘿蔔好豆季」有1公頃土地種植白玉蘿蔔、做為活動體驗場地，另外的0.7公頃的土地則是種波斯菊，遊客們在大飽眼福、收藏美好回憶的同時，還能帶美濃優質的白玉蘿蔔、紅豆、橙蜜香、野蓮、高雄147米等農產品回家。

另外，陳其邁提到，除了主活動，4日早上10點，2022美濃白玉蘿蔔還有好豆股東會也將開始認股，股東們將可以充分體驗農村與田間的生活，拉近與產地間距離，「限量560股，數量有限，售完即止。」