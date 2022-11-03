民眾黨新竹市長候選人高虹安被國民黨候選人爆料，聘用男友李忠庭擔任立法院公費助理，還有人爆出兩人交往時，李男尚有婚姻關係。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲3日批評，民進黨打得太過分，彰顯台灣選風敗壞，奉勸綠營選舉不要打得太過分，最後恐激起老百姓的反感。

柯文哲上午出席台北市動產質借處70周年活動後受訪，談及高虹安遭爆交往已婚下屬，他表示，高虹安此案被打得太過分，當年「MG149」事件好歹是用立委攻擊，如今民進黨卻明目張膽以部長等級、資策會等公家機關出擊，「這真的是選風敗壞，打得太過分」。

柯文哲批評，民進黨從高虹安研究所打到大學、高中、補習班、資策會，現在又打到男朋友，但高虹安身為就讀理工科的「理工女」，他非常清楚對方所作所為一定合法。

此外，網紅四叉貓爆料，李男在2020年至2021年擔任立法院助理時，曾經捐了60萬給民眾黨，柯文哲表示，此事他要回去查看看，印象中每個不分區立委都有quota（配額）要回捐給黨，該數字跟他要求的一樣，「所以這沒有什麼奇怪的，選舉還是不要打得太過分，打到最後會激起老百姓的反感。」

媒體追問，李男捐款額度恰好和薪水數字相符，是否涉及違法或僅有觀感問題。柯則說，不會不合法，另外一點是，「男女朋友的事，我們為什麼要去管人家這種東西」，此案已超過文明國家、文明社會該有現象，選戰竟開始攻擊私領域，實在太過份了，坦白講不是好的選風。

至於外傳高虹安辦公室通訊錄是被民眾黨內部流出來，柯文哲則說，如果是在民眾黨內部使用，便屬半公開資訊，也不要再查說是誰，任何一個機關、機構中，裡面一定有通訊錄，這也沒什麼奇怪的地方。