國軍又發生憾事。陸軍269旅一名呂姓士兵，今天凌晨上完夜哨後，回到寢室補眠休息，卻突然臉色蒼白暈倒，經同袍送醫後宣告不治，軍方目前正調查原因。

陸軍第六軍團指揮部表示， 轄屬269旅呂姓士兵於今（3）日上午夜哨補休期間，單位同袍發現呂兵臉色蒼白，疑似身體狀況有異，立即通報緊急送醫，經搶救後仍宣告不治；全案現由桃園憲兵隊會同檢警調查中。

陸軍第六軍團對此深表哀痛與不捨，第一時間已聯繫家屬，並成立專責小組協處，後續除配合檢警調查釐清，將全力協助家屬處理治喪事宜。

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