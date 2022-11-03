台中一名人妻小芳（化名）前年起發現丈夫經常晚歸、變的很冷淡，之後發現丈夫竟是許多酒店的VVVIP，還曾包場、帶出場女子，後來甚至有名女子常在社群平台曬出與她丈夫的合照，照片中該女子甚至僅穿內褲，把大腿放在丈夫腿上；小芳氣到罹患憂鬱症，提告求償25萬，法官判須賠18萬。

判決書指出，小芳與丈夫結婚11年，前年開始她發現丈夫經常夜不返家、態度冷淡，原以為是因為工作壓力才會有冷暴」之行為，沒想到後來卻發現丈夫是臺中各大酒店、女子伴遊會館及夜總會等場所的常客VVVIP；她原本有土木工程專業，為了家庭辭職顧孩子，當家庭主婦至今。

小芳無法接受丈夫終日縱情歡場，苦勸對方卻始終不被理會，甚至必須吃抗焦慮、躁鬱的藥物，已達非經服用管制藥物，無法正常生活之程度，她還發現一名女子常在網路上公開與丈夫的出遊照，甚至有女子僅穿內褲，將大腿放在丈夫腿上的照片，甚至留言給小芳「看來你還是管不住你老公」等挑釁文字。

小芳還發現丈夫曾大手筆將歡場女子「包全場、帶出場」，她每次光是想像丈夫載著女子開往旅館休息、過夜，或產生任何親暱行為，便感噁心、反胃，向丈夫提告求償25萬；丈夫則辯成小芳的心理疾病是家族遺傳，且他與女子屬正常社交，法管則依照片認為已超過一般友誼分際，但男子須賠18萬。