大陸演員王東過去曾拍攝《流星花園》而受到矚目，但在8月份遭妻子Annepple公開自己被王東家暴的影片後震驚外界，也讓他帥氣的王子形象全毀。事隔2個月，Annepple今（3）日凌晨再度發文，痛批王東事後不僅逼迫她刪除家暴影片，還要求她PO出一家和樂的影片替他洗白，甚至不願提供家用，讓妻子氣得將他的對話截圖全部公開。

Annepple今日凌晨再度發長文爆料「回來求我洗白你，我真的做不到，你說你要跪下來求我，讓我刪除你家暴我的視頻，並且你要發一個家庭和諧幫孩子過生日的視頻，我也不贊同。我不洗白你，你就說我在用洗白這件事威脅你一輩子。我就是不想說謊不可以嗎？」另外，王東雖不是大陸一線演員，但年收入至少也有上百萬人民幣（約新台幣500萬元），但要繳電費時王東卻跟Annepple說自己沒錢，甚至在Annepple的對話紀錄中，可以看到王東哭窮著說「五百都交不齊，我該怎麼辦，不交了？我交不起啊，都說了，我沒再開空調了」。而王東雖喊著自己沒錢維持生計，但生活上的開銷花費也沒有省略，甚至還向妻子要錢買菸，令眾人相當傻眼。

另外，當Annepple要求王東提供孩子的養育費時，竟是男方的姊姊匯錢給她，並備註「王東跟我借的，給你和孩子的生活費」，網友看了同樣相當吃驚，但有網友質疑Annepple為何到現在還不離婚，Annepple則坦承因律師費太貴，若是她獨立出來工作，收入都要用在生活及養育孩子上面，而王東曾說會請律師跟她對接，但Annepple等了2個月，卻沒有人來找她，反而是王東哭喊著要她刪影片，Annepple提出離婚，王東則說一個月只會給1500人民幣當作撫育費，不會再多給，讓Annepple相當傻眼表示「這是不想離還是什麽意思？」也再度引起網友熱議。

王東的老婆Annepple今日凌晨又被公開兩人的對話。（圖／微博@Annepple）

王東甚至還請姊姊匯家用給老婆。（圖／微博@Annepple）

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