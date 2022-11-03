國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉（前排右四）爭取連任拋出設立「新住民關懷委員會」。（柯宗緯翻攝）

國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉（前排左三）爭取連任拋出設立「新住民關懷委員會」。（柯宗緯翻攝）

澎湖縣長選戰白熱化，國民黨候選人賴峰偉爭取連任今（3）日再痛批，民進黨對手陳光復任內漠視新住民需求，如今卻將新住民當成政治提款機。賴峰偉也拋出將設置「新住民關懷委員會」，整合跨局處資源，全方位照顧新住民，「無論來自何方，澎湖都是大家的新故鄉」。

據統計，澎湖新住民人口約1700人，約占總人口數的2％，分別來自越南、印尼、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、中國大陸等23個國籍，新住民選票也成為各陣營積極搶攻的對象。

不過，賴峰偉競總指出，近日新住民團體質疑，陳光復任內漠視新住民需求，選舉一到就跑來跟新住民拍照、騙選票。陳光復當時嘴巴講鼓勵生育，但新住民家庭出生率很高，陳過去當4年縣長，公幼1班也沒增，反觀賴短短4年就增設5所公幼公托。

賴峰偉競總更怒批，陳光復將新住民當選票「提款機」，賴峰偉則將新住民當家人，打從2018年上任後，即挹注縣府社會處「新住民家庭服務中心」更多資源，在家暴、家庭教育、子女教養、人身安全預防宣導、生活適應、成人教育、就業、國籍歸化等協助新住民，解決生活上大小事，成效深受肯定。

賴峰偉競總強調，面對社會快速轉型、少子化、高齡化時代，新住民事務不僅涉及人口政策，更影響社會永續發展，須提高關懷層次，才足以提供更適切的服務。

針對「新住民關懷委員會」政策，賴峰偉競總說明，賴連任後，將以縣府現行機制為基礎，並整合跨局處資源，廣納社會人士及團體，組成委員會，制定相關政策及方案，全方面協助新住民面臨的養育子女、就業、就醫、就學、長照、參與公共事務等問題。

至於新住民最關注的就業需求，賴峰偉競總指出，因應高齡化社會，澎湖需要大量長照專業人才，他在這一任已積極鼓勵新住民投入長照服務，未來他將建置更便利的新住民就業資訊平台，並培育新住民取得長照專業能力，創造新住民更多就業機會。

而在語言學習方面，賴峰偉在任內也增設中文語言學習班，充實及建立新住民母語師資，協助新住民跨越語言隔閡障礙。未來，賴峰偉將鼓勵新住民子女學習母語，發揮母語優勢，成為專業多語人才。

賴峰偉競總也重申，將提高維護新住民第二代權益，鼓勵校園建立多元文化環境，讓學生認識、尊重不同文化，促進學生建立開放、包容、自信的世界觀。