高雄市30歲的許姓男子與女友10月30晚間光顧鳳山區的娃娃機店，2人目標為價值3500元的BBQ烤盤，但許男多次夾取都失敗，最後竟將靈活的左手伸入娃娃機洞口，三兩下就將烤盤取出。鳳山分局獲報後，調閱監視器畫面，靠著許男明顯的「光頭」特徵，1日將許男查緝到案，依竊盜罪送辦。

許男與女友晚間8時許進入八德路的娃娃機店，2人鎖定BBQ烤盤為目標後，便開啟攻勢，不料嘗試多次後烤盤仍不動如山，許男靈機一動，竟直接蹲到洞口前，將左手伸進洞口內，想利用「徒手」取物。

許男將手伸進機台後，先是撥弄烤盤一番，將烤盤喬到最順手的位置後，一鼓作氣將烤盤取出，許男拿出烤盤後馬上將戰利品交給女友，2人便開心離去。

娃娃機台主發現相當難夾取的烤盤竟消失不見，調閱監視器後看見許男行雲流水的操作，馬上報警處理，警方獲報後鎖定許男的光頭特徵，追蹤許男行蹤，2天後將許男查緝到案，依竊盜罪將許男送辦。