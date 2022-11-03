國民黨立委賴士葆昨(2日)在立法院質詢時指出，目前快篩庫存還有1.3億劑，憂心將來可能如疫苗報廢；指揮中心對此回應，剩餘快篩大多數都還有1年多的效期，過去使用也都以先進先出為原則，短期內沒有屆效問題，不過仍會評估擴大免費發放對象。對此，有網友留言表示，「當初怎不所有人都免費發5劑就好了」、「5月時多缺快篩，這些該殺千刀的不放就是不放」。

賴士葆昨指出，現在快篩堆積如山，去問普羅大眾「誰在快篩？」現在很少了，有沒有可能往下開放領取對象？不要像疫苗一樣丟掉一堆，且目前國內每天一天約只有使用20萬劑。衛福部長薛瑞元回應，「委員這建議我們可以來研議看看，給我們兩周好不好」。

另外，根據《中國時報》今(3日)報導，衛福部的專案報告中指出，至今年10月底，家用快篩試劑已採購3.49億劑，一共執行222.59億元，平均每劑價格約64元。指揮中心發言人莊人祥表示，目前剩下的快篩，大多數效期都還有1年多，且配送都是以先進先出為原則，只要效期快到都會先用，因此短期內沒有屆效的問題。

對於快篩庫存量的話題，有不少網友紛紛在《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有超過450則討論，其中有人指出「因為賣太貴，所以沒人買」、「之前深夜、清晨、下雨排隊是？還要500元！絕對要用選票下架民進黨」、「要快篩的時候，政府卻落後部署」、「囤著貨又不早點發給有需求的人，每次都要報銷了才處理」、「快篩劑之前是買不到，現在是怕過期要趕快發放，這跟當初疫苗的狀況有同工異曲之妙？」